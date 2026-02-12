Новости мира: 15 человек пострадали на акции протеста в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айресе на акции протеста против трудовой реформы пострадали как минимум 15 человек. Участники собрались у здания конгресса. Протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников полиции. На месте были замечены водометы и машины со слезоточивым газом.

В Малайзии двухлетняя девочка открыла дверь автомобиля во время затора. В нее врезался 25-летний мотоциклист, а следом его знакомый. Оба мужчины попали в больницу с многочисленными травмами. Движение было парализовано на несколько часов.

