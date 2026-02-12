Форма поиска по сайту

Новости мира: 15 человек пострадали на акции протеста в Буэнос-Айресе

Очевидцы сняли кадры с места пожара в ЖК "Савеловский Сити"

Отсидевший в тюрьме псевдоцелитель Бог Кузя снова начал проповедовать в Москве

Пожар произошел в столичном ЖК "Савеловский Сити"

Заседание суда по делу издевавшейся над детьми-инвалидами женщины началось в Подмосковье

Автомобиль взорвался на парковке в Можайском районе Москвы

Движение на проспекте Генерала Дорохова затруднено из-за ДТП с грузовиком

Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова

Новости мира: число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре возросло до 31

В Павловском Посаде пройдет суд над истязавшей детей-инвалидов женщиной

Буэнос-Айресе на акции протеста против трудовой реформы пострадали как минимум 15 человек. Участники собрались у здания конгресса. Протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью сотрудников полиции. На месте были замечены водометы и машины со слезоточивым газом.

В Малайзии двухлетняя девочка открыла дверь автомобиля во время затора. В нее врезался 25-летний мотоциклист, а следом его знакомый. Оба мужчины попали в больницу с многочисленными травмами. Движение было парализовано на несколько часов.

происшествияполитиказа рубежомвидео

