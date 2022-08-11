Увязший в грунте грузовик вытянули на стройплощадке в Москве

На Таганке вытащили из ямы грузовик. ЧП зафиксировали на строительной площадке. Там произошел провал грунта.

Обошлось без пострадавших, но машина серьезно увязла. В итоге ее вытянули. А место, где обвалилось покрытие, обнесли лентой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.