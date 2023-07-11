Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

В мире

Пассажирский самолет в столице Сомали выехал за пределы полосы

Пассажирский самолет в столице Сомали выехал за пределы полосы

Полиция задержала водителя фуры, который сломал шлагбаум на платном участке трассы "Нева"

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Число погибших из-за непогоды в Индии достигло 41

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Севастополе прохожие спасли жизнь подростку, которого волной унесло в море

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении памятников истории и культуры

Росгвардия обеспечивает безопасность в зоне стихийного бедствия в Краснодарском крае

Новости часа: за 12 лет в Москве построили 39 новых медицинских объектов для детей

Новости часа: 1,5 млн пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Сомали – Могадишо. Небольшое воздушное судно выполняло внутренний региональный рейс.

Самолет выкатился за пределы полосы и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. Из-за этого у него оторвало шасси, и фюзеляж получил несколько трещин. В момент аварии на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, но как минимум три человека получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика