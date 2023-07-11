Пассажирский самолет в столице Сомали выехал за пределы полосы

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Сомали – Могадишо. Небольшое воздушное судно выполняло внутренний региональный рейс.

Самолет выкатился за пределы полосы и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. Из-за этого у него оторвало шасси, и фюзеляж получил несколько трещин. В момент аварии на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, но как минимум три человека получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.