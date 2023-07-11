Песков призвал власти Турции не носить розовые очки в вопросе их ориентирования на Запад

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Турция не должна носить розовые очки в вопросе ориентирования на Запад, поскольку никто из европейцев не ждет страну в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что курс Турции становится все более проевропейским.

Представитель Кремля отметил, что в истории Турции до этого были периоды как интенсивного, так и менее интенсивного ориентирования на Запад. При этом, по его словам, если "называть вещи своими именами", то Анкару в Европе никто из ее жителей видеть не хочет.

"И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки", – сказал Песков.

Однако, отметил пресс-секретарь Путина, несмотря на имеющиеся разногласия, Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с Турцией в направлениях, выгодных двум странам.

Ранее Песков заявил, что РФ рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова" (запрещена в РФ и признана террористической организацией), о чем до этого сообщил лидер Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что Россия не может быть против развития отношений между Турцией и Украиной. Однако, будучи партнерами с турецким государством, Москва надеется на то, что отношения Анкары и Киева не будут направлены против РФ.



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