Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пропавшая в Пермском крае тургруппа найдена, сообщает министерство территориальной безопасности региона в телеграм-канале.

"По данным краевой службы спасения на 14:40 (12:40 по московскому времени. – Прим. ред.), спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена", – отмечается в сообщении.

По данным министерства, туристов нашли живыми и здоровыми. В дальнейшем медики проведут обследование и дадут оценку состоянию их здоровья.

В МЧС России подтвердили факт обнаружения тургруппы. В ведомстве уточнили, что специалисты нашли 22 туристов, включая 11 детей, в районе поселка Безгодово.

По данным ведомства, туристам не нужна помощь спасателей и медиков. В настоящее время поисковая операция завершена. В свою очередь, группа туристов на четырех катамаранах заканчивает маршрут.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в Пермском крае в сплаве по реке Усьве пропали 22 туриста, среди которых были 11 детей. В ведомстве подчеркнули, что группа не была зарегистрирована.

Позже в МЧС заявили, что спасатели и добровольцы направились на поиски группы с беспилотными летательными аппаратами. В свою очередь, представитель компании "Бегущие по воде", которая организовывает сплавы в Пермском крае, заявила, что тургруппа могла пропасть на реке Усьве из-за низкого уровня воды, усталости или халатности.

В экстренных службах уточнили, что группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Также в МЧС добавили, что на поиски туристов выдвинулся вертолет Ми-8 со спасателями и врачами.

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