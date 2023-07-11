Очевидцы видели пропавших в Пермском крае туристов живыми

Фото: телеграм-канал "МЧС Прикамья"

Туристическая группа, пропавшая во время сплава в Пермском крае, жива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на реке сухие перекаты, из-за чего туристы идут очень медленно. При этом в министерстве территориальной безопасности региона заявили, что туристов в понедельник, 10 июля, видел егерь в районе Грузинского моста. В ведомстве подчеркнули, что в поиске туристов участвуют 18 спасателей.

Как передает МЧС РФ в своем телеграм-канале, вертолет Ми-8 вылетел из Казани в Пермский край. Борт заберет четырех спасателей МЧС, среди которых двое врачей. Также он направится в район поисков.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что в Пермском крае в сплаве по реке Усьве пропали 22 туриста, среди которых были 11 детей. В ведомстве подчеркнули, что группа не была зарегистрирована.

Позднее в МЧС РФ уточнили, что спасатели и добровольцы направились на поиски группы с беспилотными летательными аппаратами. В свою очередь, представитель компании "Бегущие по воде", которая организовывает сплавы в Пермском крае, заявила, что туристы могли пропасть на реке Усьве из-за низкого уровня воды, усталости или халатности.

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