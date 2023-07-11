Группа туристов могла пропасть в Пермском крае во время сплава по реке из-за мелководья

Фото: телеграм-канал "МЧС Прикамья"

Представитель компании "Бегущие по воде", которая организовывает сплавы в Пермском крае, заявил, что туристы могли пропасть на реке Усьве из-за низкого уровня воды, усталости или халатности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, в данный момент уровень воды в реке очень низок, к тому же эту группу туристов организация не курировала, так как они не обращались.

"В это время обычно по этой реке не сплавляются, сейчас там очень низкий уровень воды. Мы отправляли своих туристов на сплав по Усьве в мае, когда река была полноводной", – отметил представитель организации.

Он добавил, что данный маршрут не сложный, а пропасть группа людей могла по разным причинам.

"Причиной могло стать что угодно – от усталости туристов до разгильдяйства. Из-за отсутствия воды, возможно, им приходится тащить катамараны, искать устье реки. Там много детей, они могли просто устать", – пояснил собеседник.

В МЧС РФ уточнили, что спасатели и добровольцы направились на поиски группы с беспилотными летательными аппаратами.

"В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 километров", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что в Пермском крае на сплаве по реке Усьве пропали 22 туриста, среди которых были 11 детей. В ведомстве подчеркнули, что пока в распоряжении имеется лишь информация от заявителя, поскольку группа не была зарегистрирована.

Отмечалось, что МЧС уточняет необходимые данные и уже занимается поиском людей.



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