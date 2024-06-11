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11 июня, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Дагестане пройден пик заболеваемости после отравления водой

Новости регионов: в Дагестане пройден пик заболеваемости после отравления водой

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В Дагестане пройден пик заболеваемости после отравления питьевой водой из-под крана. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным Следственного комитета, всего от инфекции пострадали 270 жителей города Буйнакск, почти 100 попали в больницу. Специалисты профильных ведомств провели анализ воды, в ней обнаружили дизентерию и ротавирусы. Вспышка инфекции произошла из-за аварии на магистральном водоводе. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. В ФСБ выяснили, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий, которые выделили в рамках госпрограммы для развития сельского хозяйства. Общий ущерб оценивают в примерно 60 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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