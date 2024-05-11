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11 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбудили по факту падения автобуса в реку в Петербурге

Новости регионов: уголовное дело возбудили по факту падения автобуса в реку в Петербурге

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до 7

Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает расти

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Четыре человека погибли после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге люди всю ночь несли цветы к стихийному мемориалу на месте падения автобуса в реку Мойку. 10 мая машина с пассажирами не вписалась в поворот, протаранила легковой автомобиль, а потом пробила ограждение и рухнула в воду. На данный момент известно, что в результате трагедии погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого полиция задержала 44-летнего водителя, который находится в больнице.

Тем временем в Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация жителей. Там из-за паводка прорвало дамбу. Затоплены 138 домов в 14 деревнях. При этом уровень воды в реках Ишим и Иртыш продолжает расти. Люди, которых сотрудники МЧС не успели вывезти из опасного района, круглые сутки пытаются своими силами восстановить дамбу с помощью мешков с землей и песком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
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