11 марта, 21:45

Происшествия

Новости регионов: дополнительные группы водолазов привлечены к поиску детей в Звенигороде

"Московский патруль": мужчину убили во время потасовки в центре столицы

"Московский патруль": москвича заподозрили в преследовании бывшей жены и поджоге имущества

"Московский патруль": в Подмосковье начался суд по делу о смертельной аварии

Спасатели и волонтеры расширили зону поисков пропавших в Звенигороде детей

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 марта

Около 130 человек задействованы в поисках пропавших в Звенигороде детей

Число погибших при ракетном ударе ВСУ в Брянске увеличилось до 7

В Звенигороде обнаружили тело одного из пропавших детей

В центре "Спас Град" заявили, что людей для поисков детей в Звенигороде достаточно

Порядка 130 человек ищут детей, пропавших в Звенигороде. В частности, привлечены к поисковым мероприятиям дополнительные группы водолазов. Спасатели и добровольцы продолжают исследовать берега и акваторию Москвы-реки. Для этого были предоставлены лодки на воздушной подушке и авиация. Им уже удалось обнаружить тело одного ребенка.

В Брянске продолжаются восстановительные работы после ракетного удара ВСУ. Повреждения выявлены в 20 жилых домах. В настоящее время специалисты уже восстановили тепловой контур. Также повреждены 33 экономических объекта и стоматологическая поликлиника. В свою очередь, девять пострадавших уже доставлены в столичные больницы.

