Новости регионов: дополнительные группы водолазов привлечены к поиску детей в Звенигороде

Порядка 130 человек ищут детей, пропавших в Звенигороде. В частности, привлечены к поисковым мероприятиям дополнительные группы водолазов. Спасатели и добровольцы продолжают исследовать берега и акваторию Москвы-реки. Для этого были предоставлены лодки на воздушной подушке и авиация. Им уже удалось обнаружить тело одного ребенка.

В Брянске продолжаются восстановительные работы после ракетного удара ВСУ. Повреждения выявлены в 20 жилых домах. В настоящее время специалисты уже восстановили тепловой контур. Также повреждены 33 экономических объекта и стоматологическая поликлиника. В свою очередь, девять пострадавших уже доставлены в столичные больницы.

