Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 22:15

Происшествия

В Москве девушка на электросамокате сбила пешехода и скрылась с места ДТП

В Москве девушка на электросамокате сбила пешехода и скрылась с места ДТП

"Безопасный город": женщина списала 40 тыс рублей с украденного телефона в Подмосковье

"Безопасный город": пассажир выгнал певицу Ермак из вагона метро в Москве из-за прически

Новости регионов: ректора БФУ имени Канта арестовали по делу о растрате

Новости часа: первый этап благоустройства в Парке Горького закончится в 2024-м

Новости регионов: в Омской области посетитель поджег кафе

Полиция проверяет видео из московского метро, на котором мужчина выгнал девушку из вагона

Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

Новости регионов: калининградский суд отправил под арест ректора университета имени Канта

Мужчина оскорбил девушку и выгнал ее из вагона метро в Москве

Девушка на электросамокате сбила пешехода на Тверской улице и скрылась с места ДТП. У пострадавшей диагностировали перелом ноги. Сейчас она проходит лечение, на которое ей придется потратить около 600 тысяч рублей.

Пострадавшая готовится подать заявление в полицию. По словам адвоката Романа Францева, девушка сможет рассчитывать на возмещение всех расходов на лечение, реабилитацию и компенсацию морального вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕкатерина КузнеченковаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика