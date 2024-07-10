В Москве девушка на электросамокате сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Девушка на электросамокате сбила пешехода на Тверской улице и скрылась с места ДТП. У пострадавшей диагностировали перелом ноги. Сейчас она проходит лечение, на которое ей придется потратить около 600 тысяч рублей.

Пострадавшая готовится подать заявление в полицию. По словам адвоката Романа Францева, девушка сможет рассчитывать на возмещение всех расходов на лечение, реабилитацию и компенсацию морального вреда.

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