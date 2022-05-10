На Кусковской улице иномарка врезалась в рейсовый автобус

На Кусковской улице, рядом с железнодорожной станцией "Перово", иномарка врезалась в рейсовый автобус коммерческого перевозчика. По словам водителя автобуса, он начал поворачивать, когда загорелся желтый сигнал светофора. В этот момент на него выехал автомобиль.

Один человек пострадал – водитель иномарки. Сейчас женщина находится в больнице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.