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Новости

Новости

10 марта, 23:30

Происшествия

Глава СК поручил возбудить дело после издевательств над пенсионеркой в Перми

Глава СК поручил возбудить дело после издевательств над пенсионеркой в Перми

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после видео из пермской парикмахерской, где запечатлены издевательства над пенсионеркой, подметающей полы.

Ранее парикмахер, которая сняла видео с издевательствами над пенсионеркой в одном из салонов в Перми, рассказала, что женщина отказалась оплачивать стрижку и должна была отработать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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