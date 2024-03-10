10 марта, 23:30Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после издевательств над пенсионеркой в Перми
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить дело после видео из пермской парикмахерской, где запечатлены издевательства над пенсионеркой, подметающей полы.
Ранее парикмахер, которая сняла видео с издевательствами над пенсионеркой в одном из салонов в Перми, рассказала, что женщина отказалась оплачивать стрижку и должна была отработать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.