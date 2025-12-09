Новости мира: слонов задействовали для разбора завалов в Индонезии

Местные жители в пострадавшей от наводнений и оползней Индонезии задействовали слонов для разбора завалов и расчистки дорог. Специально обученные команды животных работают в изолированных населенных пунктах, убирая вырванные с корнем деревья.

У побережья Саудовской Аравии в Красном море очевидцы засняли водяной смерч. Вихрь образовался недалеко от города Янбу. Огромный столб воды перемещался вдоль берега, сопровождаемый сильным ливнем и мощными разрядами молний.

