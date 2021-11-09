Прокуратура выясняет причины прорыва трубы в Мытищах

Прокуратура выясняет, кто виноват в коммунальной аварии в подмосковных Мытищах, где 11 домов остались без воды. Специалисты провели пробный пуск, чтобы оценить результаты ремонта труб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.