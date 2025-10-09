Форма поиска по сайту

09 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции

Три человека спасены при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Новости регионов: более 30 ДТП произошло в Новосибирске из-за снегопада

Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Новости регионов: обильный снегопад и гололедица вызвали массовые ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в результате ДТП в Пушкине

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции. Дети направлялись в санаторий в Железноводск. Они почувствовали себя плохо в дороге. В общей сложности заболели 24 человека.

В аэропорту Пулково хотят включить в работу беспилотную технику, которая будет помогать сотрудникам авиагавани в разных задачах. Сейчас началось тестирование автономных машин, в том числе управляемого багажного тягача. Он способен распознавать разметку, реагировать на сотрудников и безопасно обходить препятствия.

Проливные дожди и гроза обрушились на Анапу. Ливень подтопил улицы и пляжи. Машины столкнулись со сложностями на дорогах из-за непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

