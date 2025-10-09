Новости регионов: челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции

Челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции. Дети направлялись в санаторий в Железноводск. Они почувствовали себя плохо в дороге. В общей сложности заболели 24 человека.

В аэропорту Пулково хотят включить в работу беспилотную технику, которая будет помогать сотрудникам авиагавани в разных задачах. Сейчас началось тестирование автономных машин, в том числе управляемого багажного тягача. Он способен распознавать разметку, реагировать на сотрудников и безопасно обходить препятствия.

Проливные дожди и гроза обрушились на Анапу. Ливень подтопил улицы и пляжи. Машины столкнулись со сложностями на дорогах из-за непогоды.

