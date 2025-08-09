Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

Пятерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы задержали в подмосковном Серпухове. Об этом рассказали в МВД.

Ими оказались трое мужчин и две женщины. Все они ранее уже были судимы, выяснили правоохранители.

Преступление было совершено в пятницу, 8 августа. Двое человек в масках устроили вооруженный налет на улице Медиков. Они, угрожая пистолетом, забрали 4,8 миллиона рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.