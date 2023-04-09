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Мусоровоз врезался в легковой автомобиль в Томске

Мусоровоз врезался в легковой автомобиль в Томске

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Мусоровоз врезался в легковой автомобиль в Томске. Во время ДТП в грузовике не было водителя.

По предварительным данным, водитель мусоровоза была поставить грузовик на ручник и ушел. В результате мусоровоз поехал по дороге и столкнулся с другим автомобилем, в который до этого сели два человека. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. Пассажиры легковушки, мать с ребенком, остались живы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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