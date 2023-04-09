На Рязанском проспекте автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Рязанском проспекте, в районе дома 7 легковой автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших. В настоящее время движение транспорта в районе ДТП не затруднено.

Ранее сообщалось, что известная актриса дубляжа Елена Шульман скончалась в возрасте 53 лет после наезда троллейбуса в Санкт-Петербурге.

ДТП произошло вечером 8 апреля в момент, когда женщина находилась на остановке. Троллейбус наехал на Шульман, после чего ее срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. Женщину не удалось спасти.



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