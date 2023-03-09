Собаку с щенками вытащили из-под завалов в Хатае спустя 28 дней после землетрясения

В турецкой провинции Хатай собака с тремя щенками была спасена из-под завалов дома спустя 28 дней после землетрясения. Дом был завален обломками, доберманов нашли не сразу.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. 20 февраля в районе сирийско-турецкой границы произошли два новых землетрясения. Эпицентр толчков пришелся на область, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также они привели к разрушениям в провинции Хатай.

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