Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обследовать здание в Ногинске, где произошел взрыв, чтобы решить вопрос о его восстановлении.

Глава региона выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей.

Пострадали восемь человек, включая двоих детей. Два человека, мужчина и женщина, погибли, их личности устанавливаются.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.