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08 августа, 11:15

Происшествия

Военкор Поддубный дал первый комментарий после ранения в Курской области

Военкор Поддубный дал первый комментарий после ранения в Курской области

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Военный корреспондент Евгений Поддубный дал первый комментарий после того, как получил ранение в Курской области. Его опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Военкор ВГТРК поступил в Курскую больницу в тяжелом состоянии после того, как в его автомобиль попал украинский дрон. Поддубный поблагодарил за поддержку и переживания, а также отметил отличную работу врачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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