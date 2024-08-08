Военкор Поддубный дал первый комментарий после ранения в Курской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный дал первый комментарий после того, как получил ранение в Курской области. Его опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Военкор ВГТРК поступил в Курскую больницу в тяжелом состоянии после того, как в его автомобиль попал украинский дрон. Поддубный поблагодарил за поддержку и переживания, а также отметил отличную работу врачей.

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