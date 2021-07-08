Новости России: водолазы приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке

07:45
Водолазы начали работать на месте крушения пассажирского самолета на Камчатке. Значительная часть обломков, как сообщалось ранее, находится в море. Также туда плывет специальное судно для проведения подводных работ. Трагедия произошла 6 июля. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана разбился недалеко от аэропорта назначения. На борту были 28 человек. Все они погибли. Сообщалось об обнаружении 19-ти тел.
Дагестан затопило после сильных ливней. На города республики с гор сошли потоки воды, грязи и камней. Мощный потоп буквально сшибал людей с ног. Пострадали множество жилых домов и предприятий. Дороги в селах превратились в грязевые потоки, которые валили деревья и уносили машины. Масштаб ущерба пока не подсчитан.
В Орле люди остались без воды. В городе прорвало магистральный трубопровод. В зоне отключения холодной воды живут порядка 100 тысяч человек. Как отмечает глава региона, аварийные бригады ждут, когда сойдет вода, чтобы начать работы.
Страдают и жители Петербурга. Им вновь включили отопление в 30-градусную жару. Так сильно, по словам жильцов, не топили даже зимой. Причем о том, что их квартиры превратятся в бани, никто даже не предупреждал. Управляющая компания объявлений о запланированных работах не делала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: