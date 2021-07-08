Новости России: водолазы приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Водолазы начали работать на месте крушения пассажирского самолета на Камчатке. Значительная часть обломков, как сообщалось ранее, находится в море. Также туда плывет специальное судно для проведения подводных работ. Трагедия произошла 6 июля. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана разбился недалеко от аэропорта назначения. На борту были 28 человек. Все они погибли. Сообщалось об обнаружении 19-ти тел.

Дагестан затопило после сильных ливней. На города республики с гор сошли потоки воды, грязи и камней. Мощный потоп буквально сшибал людей с ног. Пострадали множество жилых домов и предприятий. Дороги в селах превратились в грязевые потоки, которые валили деревья и уносили машины. Масштаб ущерба пока не подсчитан.

В Орле люди остались без воды. В городе прорвало магистральный трубопровод. В зоне отключения холодной воды живут порядка 100 тысяч человек. Как отмечает глава региона, аварийные бригады ждут, когда сойдет вода, чтобы начать работы.

Страдают и жители Петербурга. Им вновь включили отопление в 30-градусную жару. Так сильно, по словам жильцов, не топили даже зимой. Причем о том, что их квартиры превратятся в бани, никто даже не предупреждал. Управляющая компания объявлений о запланированных работах не делала.