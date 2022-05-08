Спасатели Красноярского края локализовали все крупные действующие пожары в шести населенных пунктах четырех районов. Пожары в еще шести районах потушили. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В субботу в регионе пострадали 60 населенных пунктов и 2 садовнических товарищества. Уничтожено более 800 строений, 518 из них – жилые дома. Сгорели также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Пять человек погибили. Еще 19 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.