Новости регионов: ребенок угнал автомобиль отца и попал в ДТП в Туве
Шестилетний ребенок угнал автомобиль отца и попал в ДТП в Туве. Мужчина оставил сына в заведенной машине, чтобы зайти в магазин. Ребенок перебрался на водительское сиденье и выехал на дорогу, предназначенную для движения во встречном направлении.
Угроза подтопления объявлена в Адлерском районе Сочи. Спасатели объезжают территории и предупреждают местных жителей. По данным местных властей, уровень воды в реке Херота поднялся до критической отметки.
