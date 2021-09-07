Власти Кузбасса официально подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух школьниц.

По данным следствия, 6 сентября в Киселевске одноклассницы не вернулись домой из школы. К ночи того же дня родители девочек обратились в правоохранительные органы – на место оперативно выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

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