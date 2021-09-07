Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми

В Киселевске нашли тела пропавших школьниц. Как сообщают телеграм-каналы, подозреваемый в похищении и убийстве задержан, он уже признал свою вину.

Десятилетние девочки пропали накануне, они ушли в школу и не вернулись. Их искал весь город, десятки человек прочесывали гаражи и заброшенные здания.

Как рассказывают очевидцы, последний раз детей видели вместе с неким мужчиной, который покупал им в магазине сладости. Позднее его личность установили с помощью камер.

Подозреваемым оказался бывший заключенный, который вышел на свободу два года назад. СМИ пишут, что мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.