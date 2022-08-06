Новости мира: конфликт в Израиле и подготовка к перемирию в Мексике

Китайские военные не отвечают на звонки из Пентагона после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщило издание Politico.

Израильские ПВО отразили ракетную атаку со стороны сектора Газа. Палестинские войска выпустили по противнику более сотни боеприпасов. Несколько ракет упали на жилые кварталы. Израильтяне в ответ обстреляли палестинские оружейные склады и цеха, в которых ремонтировалась военная техника.

В Индии более трехсот человек были арестованы во время антиправительственных демонстраций. Люди, недовольные ростом стоимости жизни вышли на улицы. Причем выразить свой протест решили даже депутаты местного парламента.

В Мексике готовятся к перемирию. Президент страны предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны минимум на 5 лет. По его мнению, за такой срок мир сумеет настолько очиститься, что человечество уже больше не вернется к вражде и заживет в мире.

На американский остров Мэриленд обрушился водяной смерч. Он прошел над заливом, по пути разрушив несколько домов. Обломки здания разбросало на сотни метров. Как пишут местные СМИ, люди заранее заметили приближающуюся угрозу и успели отойти на безопасное расстояние. Обошлось без пострадавших.

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