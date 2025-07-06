Новости регионов: прокуратура начала проверку блогера Магомедова

Полиция начала проверку сургутского блогера Амирхана Магомедова, который прославился своим мини-зоопарком на даче. Соседи уверяют, что его лев живет в ужасных условиях. Якобы хищника закрывают в заброшенном сарае и кормят кошачьим кормом.

Пьяный водитель, сбивший пешеходов на тротуаре под Саратовом, пытался скрыться. По предварительным данным, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел уйти от столкновения с грузовиком на встречной полосе, однако его занесло. В результате автомобиль, не снижая скорости, вылетел на тротуар и снес троих человек у перехода.

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