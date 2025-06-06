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Новости

06 июня, 21:15

Происшествия

Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

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В Рязанской области сотрудники Росгвардии пресекли теракт на военном объекте. Злоумышленник собирался применить беспилотники. Его удалось выявить при помощи технических средств наблюдения. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Около 440 тонн воды сбросила сегодня авиация МЧС на очаги пожаров в Забайкалье. Пожар разгорелся в лесном массиве недалеко от Читы. На месте работают самолеты и вертолеты спасателей.

Полиция Карачаево-Черкесии задержала трех водителей, которые устроили аварию во время свадьбы. Очевидцы показали на видео, как мужчины намеренно таранили машины друг друга. После этого один из задержанных начал стрелять из светошумового пистолета.

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