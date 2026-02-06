Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:00

Происшествия

Новости мира: Лувр впервые после ограбления показал публике корону императрицы Евгении

Новости мира: в Канаде неизвестные в костюмах Робин Гуда вынесли продукты из супермаркетов

Упавший с крыши многоэтажки снег едва не убил прохожего в Подмосковье

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на ребенка в Шереметьево

"Московский патруль": следователи показали допрос подозреваемого в убийстве в Пензе

"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение

"Московский патруль": в столичный суд доставили членов мошеннической ОПГ

"Газель" перевернулась на Осташковском шоссе

Новости регионов: трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Казани

Мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

Лувр впервые после ограбления показал публике корону императрицы Евгении. Во время кражи воры в спешке бросили ее на улице. В результате артефакт оказался поврежден: корона деформирована, лишилась одного золотого орла и нескольких бриллиантов. При этом все изумруды, которых в короне больше полусотни, уцелели. Специалисты уже занимаются восстановлением реликвии.

Наводнение разрушает дома и уничтожает урожай в Марокко. Там реки вышли из берегов и затопили прилегающие поля. Непригодны для выгула скота стали пастбища. Власти пока не могут оценить масштаб бедствия. Дополнительно осложняет ситуацию высокий уровень воды во всех районах. На уровень автомобильных мостов поднялись реки. Машинам приходится буквально проплывать по дороге. В начале декабря в стране уже было наводнение, тогда погибли минимум 20 человек.

