Новости мира: Лувр впервые после ограбления показал публике корону императрицы Евгении

Лувр впервые после ограбления показал публике корону императрицы Евгении. Во время кражи воры в спешке бросили ее на улице. В результате артефакт оказался поврежден: корона деформирована, лишилась одного золотого орла и нескольких бриллиантов. При этом все изумруды, которых в короне больше полусотни, уцелели. Специалисты уже занимаются восстановлением реликвии.

Наводнение разрушает дома и уничтожает урожай в Марокко. Там реки вышли из берегов и затопили прилегающие поля. Непригодны для выгула скота стали пастбища. Власти пока не могут оценить масштаб бедствия. Дополнительно осложняет ситуацию высокий уровень воды во всех районах. На уровень автомобильных мостов поднялись реки. Машинам приходится буквально проплывать по дороге. В начале декабря в стране уже было наводнение, тогда погибли минимум 20 человек.

