Телеканала Москва 24 рассказал о главных событиях уходящего дня

Мосгорсуд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Этот приговор стал самым суровым за последине годы в практике российского правосудия по этой статье. Вину Сафронов не признал, утверждая, что занимался исключительно журналистикой и не имел доступа к гостайне, защита решение суда обжаловала.

Строители завершили проходку всех тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях. По словам мэра, речь идет об очень важном этапе для всего проекта. При этом специалистам еще предстоит завершить строительство его наземной части. В будущем время в пути из центра до аэропорта сократится в среднем на 40 минут.

В столичный регион идут заморозки. МЧС обещают до -2 градусов в Подмосковье со вторника по четверг. Жителей просят помнить о правилах безопасности. Особенно это касается работы электробытовых, газовых устройств и самодельных нагревателей воздуха

Погибшие на Камчатке туристы прибыли на полуостров из шести разных городов России. Об этом рассказали в СК РФ. Ранее стало известно, что число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти человек. В отношении руководителя и гида турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, возбуждено уголовное дело. В самой компании уже прошли обыски.

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