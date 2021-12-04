В Санкт-Петербурге прорвало трубу и залило кипятком перекресток

В Санкт-Петербурге произошла крупная авария. Прорвало трубу с кипятком, залив им перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников.

По рассказам очевидцев, припаркованные машины затопило по середину колеса, а весь район затянуло густым туманом. На месте работают аварийные бригады и через громкоговоритель оповещают прохожих об опасности.

Местные жители сообщают, что во многих домах рядом с местом аварии отключили горячую воду и отопление. Ремонтники обещают восстановить все за сутки. Подробнее – на телеканале Москва 24.