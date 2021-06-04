Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше

Российскую теннисистку задержали в Париже. Яну Сизикову подозревают в умышленном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос". Сейчас спортсменка находится под стражей. В отеле, где она остановилась, провели обыски. Посольство России во Франции в курсе происходящего, там заявили, что будут защищать права теннисистки.

Прокомментировал ситуацию и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Он заявил, что подобные истории не редкость, в теннисе активно борются с договорными матчами.

Что касается Яны Сизиковой, то сейчас Федерация ждет документы по делу о задержании спортсменки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.