Мужчина перенес операцию после нападения медведя в подмосковном лесу

Мужчина, на которого в подмосковном лесу напал медведь, перенес сложную операцию. По данным врачей Красногорской больницы, он до сих пор находится в реанимации.

Пострадавший пошел в лес за сброшенными рогами диких животных. В нескольких километрах от деревни Соколово на него внезапно напал медведь, который нанес серьезные травмы. Мужчина смог дозвониться до спасателей, а поисковая группа обнаружила его в лесу спустя почти три часа.

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