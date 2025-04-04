Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 21:45

Происшествия

Восстановительный поезд работает на месте схода вагонов в ТиНАО

Восстановительный поезд работает на месте схода вагонов в ТиНАО

"Московский патруль": француза задержали в аэропорту Шереметьево с 60 тыс евро

"Московский патруль": полиция разыскивает виновника поджога трех автомобилей в Москве

"Московский патруль": блогер Битмама раскрыла имена возможных сообщников

"Московский патруль": суд признал виновным инженера Боткина в прорыве труб в столичном ТЦ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 апреля

Поджигателю автомобилей в Измайлово грозит до 5 лет лишения свободы

РЖД окажет необходимую помощь пострадавшим при аварии на железной дороге в ТиНАО

В Москве сбившего детей водителя каршеринга приговорили к колонии

Пожар произошел напротив садового центра в Подмосковье

На месте схода вагонов в районе Рассудова в ТиНАО работает восстановительный поезд, сообщили в пресс-службе МЖД. Там уточнили, что происшествие никак не отразилось на движении поездов на Киевском направлении.

Вагоны сошли днем 4 апреля возле остановочного пункта Рассудово, в результате чего пострадали трое человек. В РЖД пообещали оказать им всю необходимую помощь и организовать их лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика