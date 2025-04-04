Восстановительный поезд работает на месте схода вагонов в ТиНАО

На месте схода вагонов в районе Рассудова в ТиНАО работает восстановительный поезд, сообщили в пресс-службе МЖД. Там уточнили, что происшествие никак не отразилось на движении поездов на Киевском направлении.

Вагоны сошли днем 4 апреля возле остановочного пункта Рассудово, в результате чего пострадали трое человек. В РЖД пообещали оказать им всю необходимую помощь и организовать их лечение.

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