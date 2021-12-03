Московские дворники устроили драку

В истории с московскими дворниками, которые накануне устроили драку, появились новые подробности. Очевидцы внесли ясность и рассказали, с чего все началось и почему все переругались.

По их словам, конфликт возник из-за снега. Пока один мужчины расчищали дорожки, другие убирали крыши и сбрасывали снег на землю не глядя.

Вначале поругались двое. После перепалки завязалась драка. К ней подключились другие дворники. Собралось не меньше десяти человек. В ход пошли даже лопаты. Столичная прокуратура уже начала проверку. Двоих доставили в отделение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.