Новости последнего часа: ущерб об пожара на складе Ozon может превысить 10 млрд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб от пожара на складе Ozon под Истрой может превысить 10 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По всей Москве открыли свыше 200 бахчевых развалов, рассказал первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Заявление о невзыскании прожиточного минимума в счет долга можно подать на "Госуслугах", сообщили в Минцифры.

