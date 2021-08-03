СК опубликовал видео из захламленной квартиры в Ульяновске

Следственный комитет опубликовал видео из ульяновской квартиры, в которой обнаружили детей. В ужасных условиях жили брат с сестрой пяти и трех лет.

Прохожие увидели из окна девушку и обратились в полицию. Вызволять малышей пришлось спасателям с помощью пожарного крана. Дети находились в горах мусора.

На мать-одиночку завели уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Теперь ей может грозить срок до трех лет.

В настоящее время дети в безопасности. Мальчик находится в социально-реабилитационном центре, а девочку обследуют в одной из местных больниц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.