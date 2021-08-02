На улицах Видного произошла стрельба

В подмосковном Видном очевидцы сняли стрельбу на улице. Все происходило среди гаражей на Березовой улице.

Один из мужчин стрелял в воздух, а остальные смотрели. Потом они сели в автомобиль и уехали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.