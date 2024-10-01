Новости регионов: ландшафтные пожары зафиксированы в Ростовской и Тамбовской областях

В Ростовской области спасатели борются с ландшафтными пожарами. Один из них вплотную подобрался к кладбищу, еще несколько угрожают трассам. Отмечается, что дым снизил видимость на дороге до города Шахты практически до нуля. При этом сильный шквалистый ветер обрывает провода, что приводит к новым возгораниям и разносит пламя. К тушению, помимо спасателей, привлекли авиацию и добровольцев. Местные власти ввели режим ЧС.

Тем временем в Тамбовской области огонь перекинулся с горящей травы на жилые дома. Пламя охватило два поселка. Со стихией боролись более 70 спасателей и 25 единиц техники. Тушение осложнял сильный ветер и засуха. К тому же, во многих домах хранились газовые баллоны. Предварительно, повреждения получили около 60 домов и хозпостроек, часть из них выгорели полностью.

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