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01 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ландшафтные пожары зафиксированы в Ростовской и Тамбовской областях

Новости регионов: ландшафтные пожары зафиксированы в Ростовской и Тамбовской областях

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В Ростовской области спасатели борются с ландшафтными пожарами. Один из них вплотную подобрался к кладбищу, еще несколько угрожают трассам. Отмечается, что дым снизил видимость на дороге до города Шахты практически до нуля. При этом сильный шквалистый ветер обрывает провода, что приводит к новым возгораниям и разносит пламя. К тушению, помимо спасателей, привлекли авиацию и добровольцев. Местные власти ввели режим ЧС.

Тем временем в Тамбовской области огонь перекинулся с горящей травы на жилые дома. Пламя охватило два поселка. Со стихией боролись более 70 спасателей и 25 единиц техники. Тушение осложнял сильный ветер и засуха. К тому же, во многих домах хранились газовые баллоны. Предварительно, повреждения получили около 60 домов и хозпостроек, часть из них выгорели полностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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