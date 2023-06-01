01 июня, 23:45Политика
Новости часа: США прекратили передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ обстреливают Пологи в Запорожской области, город частично обесточен, рассказали оперативные службы области.
США прекращают передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ, а также отзывают визы для российских инспекторов, сказали в Госдепартаменте США.
Банки продали физлицам на 1 мая около 35 тонн инвестиционных золотых слитков, уведомили в Минфине РФ.