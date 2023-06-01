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Новости

01 июня, 23:45

Политика

Новости часа: США прекратили передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ

Новости часа: США прекратили передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США

Новости часа: ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО по центру Горловки

ВС РФ уничтожили более 50 украинских террористов на границе с Белгородской областью

Новости часа: ВКС России нанесли удары по группам ВСУ при попытке прорваться в РФ

"Московский патруль": незаконный обменник продолжил работать в Новогиреево после проверки

"Рейд 112": в автомобиль Porshce врезался Chevrolet

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Новости часа: подросток ранен при детонации взрывного устройства в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ обстреливают Пологи в Запорожской области, город частично обесточен, рассказали оперативные службы области.

США прекращают передавать РФ данные о своих вооружениях в рамках ДСНВ, а также отзывают визы для российских инспекторов, сказали в Госдепартаменте США.

Банки продали физлицам на 1 мая около 35 тонн инвестиционных золотых слитков, уведомили в Минфине РФ.

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