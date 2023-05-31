"Рейд 112": квартира загорелась ночью в жилом доме на Северном бульваре

В начале первого ночи жители дома номер 12, расположенного на Северном бульваре, сообщили, что на первом этаже горит квартира.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что в одну розетку были включены несколько мощных приборов. После чего произошло короткое замыкание. Квартира полностью выгорела. В пожаре пострадали домашние животные.

Подробнее – в программе "Рейд 112".