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31 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": квартира загорелась ночью в жилом доме на Северном бульваре

"Рейд 112": квартира загорелась ночью в жилом доме на Северном бульваре

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В начале первого ночи жители дома номер 12, расположенного на Северном бульваре, сообщили, что на первом этаже горит квартира.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что в одну розетку были включены несколько мощных приборов. После чего произошло короткое замыкание. Квартира полностью выгорела. В пожаре пострадали домашние животные.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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