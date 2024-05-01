Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с детьми погибших в ДТП на Калужском шоссе

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с детьми пары, погибшей в ДТП на Калужском шоссе. Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Там одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей, и почти все они – погодки.

Двое детей, пострадавших в аварии, сейчас находятся в больнице, остальные – в семье. У ребят есть бабушка, а также другие родственники. Сотрудники семейного центра уже с ними связались, они готовы помочь в оформлении временной опеки. Кроме того, по словам омбудсмена, семья выплачивала ипотеку, и с этим также будет решен вопрос.

Виновника аварии уже задержали. Он был пьян, и теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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