01 мая, 21:15Происшествия
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с детьми погибших в ДТП на Калужском шоссе
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с детьми пары, погибшей в ДТП на Калужском шоссе. Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Там одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей, и почти все они – погодки.
Двое детей, пострадавших в аварии, сейчас находятся в больнице, остальные – в семье. У ребят есть бабушка, а также другие родственники. Сотрудники семейного центра уже с ними связались, они готовы помочь в оформлении временной опеки. Кроме того, по словам омбудсмена, семья выплачивала ипотеку, и с этим также будет решен вопрос.
Виновника аварии уже задержали. Он был пьян, и теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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