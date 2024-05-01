Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 21:15

Происшествия

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с детьми погибших в ДТП на Калужском шоссе

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с детьми погибших в ДТП на Калужском шоссе

Крупный пожар произошел на северо-востоке Москвы

Двухэтажное здание загорелось на Осташковской улице

Новости регионов: участок трассы Чита – Забайкальск перекрыли из-за пожара

Новости мира: более 70 протестующих задержаны в Турции

Новости мира: скоростная магистраль обрушилась на юге Китая

Новости регионов: 17 дачных домов сгорели в Бурятии

Новости мира: беспорядки из-за принятия закона об иноагентах разгорелись в Грузии

Паводок под Курганом начал отступать

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с детьми пары, погибшей в ДТП на Калужском шоссе. Авария произошла 29 апреля в ТиНАО. Там одна из машин выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другой. В результате пострадали двое детей, их родители погибли. Как выяснилось позднее, в семье пятеро детей, и почти все они – погодки.

Двое детей, пострадавших в аварии, сейчас находятся в больнице, остальные – в семье. У ребят есть бабушка, а также другие родственники. Сотрудники семейного центра уже с ними связались, они готовы помочь в оформлении временной опеки. Кроме того, по словам омбудсмена, семья выплачивала ипотеку, и с этим также будет решен вопрос.

Виновника аварии уже задержали. Он был пьян, и теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика