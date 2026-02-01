01 февраля, 18:15Происшествия
Прокуратура организовала проверку после остановки подъемника в Подмосковье
Прокуратура Московской области организовала проверку после аварийной остановки подъемника на горнолыжном курорте, расположенном в подмосковной деревне Степаново.
Инцидент произошел 31 января. Тогда 50 человек оказались на высоте в условиях низких температур. Прибывшие спасатели эвакуировали граждан, пострадавших нет.
Предварительно, причиной случившегося стали проблемы с тросом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.