Прокуратура проверит работу подъемника на курорте в Степаново

Прокуратура проверит работу подъемника на горнолыжном курорте в подмосковном Степаново. Накануне спасатели эвакуировали 50 человек с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа, где подъемник застрял.

Люди долгое время провисели на морозе, но в итоге всех сняли, пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента стал выход троса из ролика, что привело к экстренной остановке подъемника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.