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Эксперты сравнили технические характеристики отечественных и зарубежных вооружений

Эксперты сравнили технические характеристики отечественных и зарубежных вооружений

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Западные СМИ сообщают о новых поставках военных танков Украине из США и Европы. Украина может получить более 300 иностранных танков. Германия согласилась отправить в зону конфликта 14 танков Leopard 2. Кроме того, она разрешит и другим европейским странам поставлять такие танки Киеву.

Как считают российские эксперты, такая помощь не скажется на перевесе сил в пользу ВСУ. Например, военные эксперты называют ПТРК "Корнет" одним из лучших в мире, его уже задействовали в Сирии и в других горячих точках.

Подробнее о российских противотанковых ракетных комплексах и зарубежных танках – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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