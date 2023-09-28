Артиллеристы РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ перебросить свежие резервы к поселку Берестовое на купянском направлении. Кроме того, там расчет ПВО "Западной" группировки войск перехватил дрон-камикадзе американского производства.

Тактический барражирующий боеприпас Switchblade отследили и уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Такие ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей – самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты.

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