Новости часа: ВС РФ уничтожили более 11 тыс танков и боевых машин ВСУ с начала СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество уничтоженных с начала проведения СВО танков и боевых бронемашин ВСУ превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Дептранс Москвы провел первые испытания электронных путевых листов для водителей. Об этом рассказали в столичном департаменте.