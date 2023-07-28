Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили более 11 тыс танков и боевых машин ВСУ с начала СВО

Новости часа: ВС РФ уничтожили более 11 тыс танков и боевых машин ВСУ с начала СВО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество уничтоженных с начала проведения СВО танков и боевых бронемашин ВСУ превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Дептранс Москвы провел первые испытания электронных путевых листов для водителей. Об этом рассказали в столичном департаменте.

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