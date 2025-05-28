Управляющие компании обяжут ежегодно отчитываться перед жильцами

Работа управляющих компаний станет прозрачнее. Теперь они будут ежегодно отчитываться перед жильцами. Закон об этом приняла Госдума. Единую форму утвердило министерство строительства.

Сформированный отчет будут обсуждать на общем собрании жильцов, а затем размещать в специальной системе – ГИС ЖКХ. Если граждане недовольны работой УК, они могут обратиться в жилищную инспекцию или подать жалобу устно, по телефону или через мобильное приложение "Госуслуги. Дом".

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