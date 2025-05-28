Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 07:15

Политика

Управляющие компании обяжут ежегодно отчитываться перед жильцами

Управляющие компании обяжут ежегодно отчитываться перед жильцами

Более 80 человек погибли в результате бомбардировок сектора Газа за сутки

ВС РФ продвинулись в Сумской области

Российские военные подняли флаги в двух населенных пунктах Сумской области

В Кремле прокомментировали новые угрозы Дональда Трампа

Макрон попал в кадр во время эмоционального разговора с женой

Бизнес-профайлер рассказал, почему жена Макрона могла дать ему пощечину

В ГД анонсировали ограничение количества банковских карт на одного человека

ЕС хочет отключить более 20 банков РФ от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций

ВС РФ приступили к созданию зоны безопасности в Курской области

Работа управляющих компаний станет прозрачнее. Теперь они будут ежегодно отчитываться перед жильцами. Закон об этом приняла Госдума. Единую форму утвердило министерство строительства.

Сформированный отчет будут обсуждать на общем собрании жильцов, а затем размещать в специальной системе – ГИС ЖКХ. Если граждане недовольны работой УК, они могут обратиться в жилищную инспекцию или подать жалобу устно, по телефону или через мобильное приложение "Госуслуги. Дом".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществоЖКХвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика